قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن أهم ما يميز اليوم الثاني للمعرض هو زيارة المواطنين المصريين للمعرض وشعورهم بالفرحة والفخر لتنظيم بلادهم لمثل هذا المعرض، الذي يعتبر في مصاف الدول الدولية التي تعقد في كبرى الدول الصناعية في العالم، موضحا أن كل الزائرين أكدوا على ذلك دون وجود أي مجاملة، وذلك لأن المعرض يساوي إن لم يكن الأفضل من المعارض الأخرى التي يتم تنظيمها على غراره في باقي الدول.

وأضاف العصار، خلال حوار معه على فضائية "إكسترا نيوز" من معرض إيديكس للصناعات العسكرية والدفاعية، أنه اليوم استقبل رئيس الصناعات العسكرية في السودان ورئيس الأركان في الإمارات والكاميرون والبرتغال وجميعهم كانوا سعداء وعبروا عن تقديرهم للمعرض، وتم الاتفاق على أوجه التعاون بيننا وبينهم خلال الفترة المقبلة في التعاون المشترك وإقامة المشروعات المشتركة، موضحا أن أهم ما يميز المعرض هو التواصل بين الوفود القادمة من الخارج والمسؤولين في الصناعات الدفاعية المصرية.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن مصر أخذت ثقة كبيرة في نفسها للصناعات الدفاعية المصرية وشعرنا أن منتجتنا تلف أنظار الوفود الأجنبية ويقدروها بشكل كبير وهو من أهم أهداف المعرض، والذي لم تتوافر فرص لعرض مثل تلك المعدات من قبل.