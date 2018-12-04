شدد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية ومدير العلاقات الحكومية والدولية للعاصمة الإدارية، على أن إدارة العاصمة الإدارية تعلم جيدا مدى الحرب الضروس الدائرة ضد مشروع العاصمة الإدارية وما يتردد حول عزل الصفوة خلف أسوار وهذا كلام عار من الصحة ونعمل لجميع المصريين وليس فئة أو شريحة واحدة.

وأضاف الحسيني، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق المرحلة الثانية لمشروع ذا لوفت، أن وفدا من فرنسا يزور العاصمة الإدارية اليوم الأربعاء، لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع المترو الذي سيصل إلى العاصمة والقطار السريع المونرو أيضا، وإمكانية ربط جميع خطوط النقل الجماعي بالعاصمة.