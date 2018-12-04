استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ألكسندر بوتابوف رئيس مجلس إدارة شركة "أورالفاغونزافود" الروسية، على هامش معرض "إيديكس 2018"، بهدف عقد شراكات عديدة مع الشركات المختلفة المشاركة، وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر.

وأكد العصار، خلال اللقاء، أن هناك تعاون مثمر مع الشركات الروسية فى العديد من المجالات المدنية، معربا عن امتنانه لمشاركة 13 شركة روسية بالمعرض، والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية الروسية في فتح آفاق للتعاون مع الشركات المصرية والأفريقية، وضخ مزيد من الاستثمارات للقارة الأفريقية.

ومن ناحيته، أكد بوتابوف، أن المعرض يعد نجاحا غير مسبوق لمصر، ويعكس قدرتها في التصنيع الحربي، ويؤكد على جهودها المثمرة لدعم السلام في المنطقة، مشيدا بما وصلت إليه مصر من تكنولوجيا هائلة في مجالات التصنيع العسكري، بعد أن شهدت طفرة ملحوظة في الصناعة الوطنية، جذبت العديد من الاستثمارات وانعكست على التقدم الاقتصادي لمصر، وأدخلت الثقة للعديد من الدول لعقد شراكات مع الشركات المصرية كونها بوابة للقارة الأفريقية.

وناقش الطرفان، إمكانية التعاون مع الشركة الروسية لإقامة مصنع لتدوير المخلفات، وفي نهاية اللقاء اتفقا على تعزيز التعاون القائم فيما بينهما في المجالات المدنية، لتمتد إلى مجالات التصنيع العسكري.