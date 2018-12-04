أشاد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، بقرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تأجیل جمیع أقساط القروض والفواٸد المستحقه على جميع المستثمرين السياحيين والمشروعات السياحية لمدة عام کامل ینتهي في 31 دیسمبر 2019.

وقال "الشاعر"، إن محافظ البنك المركزي ورغم علمه بالتحسن الملحوظ بالقطاع السياحي مؤخرا إلا أنه يعلم أن القطاع يحتاج لفترة حتى يعالج الآثار السلبية لحوالي 8 سنوات من التراجع السياحي.

وأرجع الشاعر في بيان صحفي اليوم، الفضل في إصدار القرار إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في إطار جهوده لحل مشاكل المستثمرین، وذلك بالاجتماع مع طارق عامر، محافظ البنك المرکزي المصري بحضور نخبة من المستثمرين السياحيين وممثلي الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار، مشيدا بالاستجابة السريعة من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي يجسد نموذجا يحتذى به للمسؤول الفاهم لمشاكل وآمال وأهمية القطاع السياحي.

وأكد الشاعر، أن الاجتماع الذي قبل يومين شهد حوارًا مثمرًا ومفيدا حول مشاكل المستثمرین، وطالب محافظ جنوب سيناء بضرورة إیجاد حلول لتلك المشکلات، والوقوف بجانب المتعثرین، وتفعیل مبادرات البنك المرکزي للنهوض بالقطاع السیاحي.

ووجه الشاعر الشكر إلى رٶساء مجالس إدارات البنوك الوطنیة التي شاركت في الاجتماع وأبدت تفهما كبيرا للأوضاع الخاصة التي يمر بها القطاع السياحي منذ سنوات ومساندته لمواجهتها.