التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، وفدا برئاسة الدكتور محمد الطويل، الممثل الشخصي للأميرة صيتة بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود، ممثلة شركة NuPower الأمريكية بالشرق الأوسط.

وبحث الجانبان آليات اعتماد تلك التطبيقات في مصر وهو ما يُعد بمثابة ثورة في مجال التنمية ونقل التكنولوجيا، ودعماً لخطط التنمية التي تسعى إليها القاهرة، وذلك بحضور وفد من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية الوحيدة في العالم Nupower لنقل الطاقة الكهربائية لاسلكياً.

وطرح الدكتور محمد الطويل، الممثل الشخصي للأميرة، والوفد المرافق له، الجوانب الاقتصادية لتلك التكنولوجيا الحديثة وما ستسهم فيه من تنمية غير مسبوقة، خاصة في المناطق النائية بما يُعد عنصرا جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكدا على دعم الأميرة صيتة لخطط التنمية المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أعرب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن تقديره للأميرة على اهتمامها ببلدها الثاني مصر، مشيدا بما تم طرحه خلال اللقاء، مؤكدا على قيام الوزارة بتذليل كل العقبات من أجل توطين تلك التكنولوجيا في مصر حتى تكتمل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا للطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أكد الدكتور محمد الطويل أن الأميرة صيتة بنت متعب آل سعود، لن تدخر أي جهد من أجل مساندة مصر حكومةً وشعباً.

وخلال اللقاء تم الاتفاق بين الطرفين على إبرام مذكرة تفاهم مشتركة لبدء التعاون والعمل معا.

جدير بالذكر أن التكنولوجيا التي تطرحها شركة NuPower الأمريكية من شأنها خفض نفقات البنية الأساسية في مجال نقل الكهرباء، فضلا عما تمثله من أسلوب آمن للصحة العامة وصديق للبيئة.

وتخطط الشركة للانطلاق من مصر كقاعدة أساسية إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط، فضلا عن إمكانية تنفيذها لمشروعات عملاقة تبلور رؤية الرئيس السيسي في تعميق الارتباط الكهربائي بين مصر وجنوب أوروبا.