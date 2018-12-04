ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة، مع المهندس راضي أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن، والمهندس محمد غانم، مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس السيد النادي، المراقب العام للتنمية والتعاونيات.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقوم بحملات مكبرة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي حق للأجيال المقبلة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بالأجهزة المعنية تزامنا مع تنفيذ هذه الإزالات وعقد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف عمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

كما أكد استمرار الحملة لحين تحقيق الإزالة بنسبة 100%، وإزالة كافة التعديات، مقدماً الشكر لرجال الأمن على جهودهم المتميزة ومساعدة الأجهزة التنفيذية في تقديم خدماتهم وإزالة ما جرى حصره من تعديات.