قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية، إنه سيجري نقل كل الوزارات والرئاسة والبرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول 2020، موضحًا أن عملية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تجري خارج ميزانية الدولة المصرية.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، أن الدولة لا تتحمل أي تكاليف في بناء العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس إدارة العاصمة الإدارية من خلفيات وثقافات مختلفة ويمكنهم التعامل مع أي ملف، ولديهم فكرة استثماري.