البنك المركزي عن "النقود البلاستيكية": صديقة للبيئة ويصعب تزويرها

كشف خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي، عن تفاصيل إصدار البنك لـ"نقود بلاستيكية" جديدة خلال الفترة المقبلة، متحدثًا عن مميزاتها.

وقال "فاروق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه سيتم إصدار عملة الـ5 أو 10 جنيهات من مادة "البوليمر" على طريقة عملة الـ10 جنيهات الإنجليزية في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن مادة "البوليمر" صديقة للبيئة.

وأضاف "فاروق"، أن العملة تُعد عنوان البلد بالنسبة لأي سائح، لافتًا إلى أنه لذلك يهتم طارق عامر محافظ البنك المركزي، بشكل العملة.

وأوضح أن العملة الجديدة ستكون مقاومة للمياه والرطوبة، فضلًا عن أن عمر البوليمر 4 أضعاف عمر الورق.

وأردف وكيل محافظ البنك المركزي: "سيتم تغيير جميع فئات العملة تدريجيا، ونجهز مطبعة جديدة بالعاصمة الإدارية لإنتاج عملية البوليمر"، مؤكدًا أن مطبعة العاصمة الجديدة ستكون الأحدث بالعالم.

وأشار فاروق إلى أنه سيتم إصدار العملة الجديدة في عام 2020، لافتا إلى أنه من الصعب جدا تزوير العملة الجديدة بسبب تكلفتها المرتفعة، معلقًا: "اللي هيزوَّر العملة الجديدة هيخسر".