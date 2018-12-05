لقي عامل بمجلس مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه صدمته سيارة أثناء تقليمه الأشجار في منتصف طريق شبين الكوم قويسنا أمام قرية ميت خلف.

تلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا بحادث سيارة بقرية ميت خلف.

وتبين أن الحادث بطريق قويسنا شبين الكوم أمام قرية ميت خلف، حيث اصطدمت سيارة ملاكي رقم "4369 م و ص" ملاكي قيادة "ع.ا" حيث تخطت السيارة الطريق المعاكس واصدمت بـ "ربيع طه" 54 سنة، عامل بالوحدة المحلية لقرية المصيلحة والذي كان يمارس عمله بمنتصف الجزيرة بتقليم الأشجار وتوفي في الحال.

وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.