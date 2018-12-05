تساؤلات واستفسارات عديدة بشأن إعلان البنك المركزي أنه بحلول عام 2020، ستُطبع عملات بلاستيكية، وسيكون التعامل عبر "الجنيه البلاستيكي"، حيث ستُصنع من مادة البوليمر، فما هي هذه المادة؟ وما مميزاتها؟.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية، إنَّ إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة سوف تكون بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، مبينًا أنَّ هذا القرار جاء للحد من تزوير الأموال الورقية وخفض تكلفة الطباعة.

وقال الدكتور ماهر عزيز، الخبير البيئي، إن "البوليمرات"، هي مواد مصنوعة من سلاسل طويلة ومتكررة من الجزيئات، هذه المواد لها خصائص فريدة من نوعها، اعتمادًا على نوع وكيفية الترابط فيما بينها، وتتواجد في العديد من الاستخدامات البشرية منها زجاجات المياه إلى الإطارات وبعض الأدوات.

وأضاف عزيز لـ"الوطن"، أن "البوليمر"، يتميز بأنه صديق للبيئة ولا يترك آثارا ضارة على البيئة فيسهل إعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى، كما أنه لا يترك أي آثار سلبية على صحة الإنسان.

وأكد الخبير البيئي أن في حالة استخدام "البوليمر"، في تصنيع العملات سيكون له عدة مميزات منها صعوبة تزويرها، كما أنها أقل تكلفة في عملية تصنيعها مقارنة بالعملات الأخرى، وتدوم لمدة زمنية أطول، بالإضافة إلى أنها أقل عرضة لالتصاق الأتربة والبكتيريا والفيروسات بها، فضلا عن إمكانية تنظيفها وغسلها بالماء.

من جانبه، قال محمد السنوسي، الخبير البيئي، إن البوليمر الصناعي يوجد منه أربعة أنواع، موضحا أنه خلال تفاعلات "البوليمر" مع مواد أخرى يمكن أن يتحول إلى ما يشبه بالبلاستيك.

وأضاف السنوسي لـ"الوطن"، أن "البوليمر"، هو من أفضل أنواع البلاستيك، وهو يُعد مادة صديقة للبيئة، موضحا أنها لا تسبب أمراضا للإنسان كما أنها يمكن إعادة تدويرها بما لا يؤثر على جودتها على البيئة أو الجانب البشري.

وأكد الخبير البيئي أنه في حالة استخدامها في الصناعة النقدية، ستتميز بمقاومتها للماء، كما أنها ستكون ذات عمر أطول من العملات الأخرى، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والغبار.