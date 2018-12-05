قال العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية ومدير العلاقات الحكومية والدولية للعاصمة الإدارية، إن العاصمة تعد المدينة الذكية الأولى في مصر، والمخطط العام يستهدف إنشاء 14 مدينة ذكية أخرى على غرار العاصمة الإدارية.

وأضاف الحسيني أن شركة العاصمة تعمل على النموذج الإكوادوري الذى يمثل أفضل النماذج على مستوى العالم.

وقال الدكتور أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن الإكوادور تعد من أفضل دول العالم في تنظيم المدن والعواصم، موضحا أن الاستعانة بها في العاصمة الإدارية الجديدة سيساعد على جعلها واحدة من أفضل مدن العالم.

وأضاف عامر لـ"الوطن"، أن النموذج الإكوادوري في تنظيم المدن يعتمد علي تواجد عدد وحدات مناسبة وغير ملتصقة ببعضها البعض، بالإضافة إلى تواجد شوارع طولية يتناسب عددها مع عدد الوحدات.

وأكد خبير التنمية المحلية أن النظام الإكوادوري يعمل على توفير جراجات لكل عدد من الوحدات السكنية، كما يتميز بتواجد المؤسسات الحكومية والمحال التجارية وكل الهيئات الخدمية في قبل المدينة بعيدا عن الوحدات، يتم الوصول إليها من خلال شبكة الطرق الطولية الممتدة من كل أنحاء المدينة.

وأشار عامر إلى أن المدن الذكية في الإكوادور تعتمد خدماتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل أنظمة مرور ذكية تدار آلياً، وخدمات إدارة الأمن المتطورة، وأنظمة تسيير المباني، واستخدام التشغيل الآلي في المكاتب والمنازل، واستخدام عدادات للفواتير والتقارير.

وأوضح أن هذه المدن الذكية تتميز بوجود شبكة الاستشعار اللاسلكية وهي شبكة من أجهزة استشعار ذكية لقياس العديد من المعلومات ونقل كل البيانات في نفس الوقت للمواطنين أو السلطات المعنية.