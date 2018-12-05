أكد أحمد شمس رئيس قطاع الأبحاث بالمجموعة المالية "هيرمس" أن الدين العام الخارجي المصري وصل لـ95 مليار دولار ويمثل 37% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح شمس خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" هذه نسبة الدين العام الخارجي في مصر لا تصل لمتوسط مثيلاتها في الدول الناشئة مشددًا على عدم قلق المتخصصين من هذه النسبة مطلقًا.

وأشار أحمد شمس أن قرابة 35% من الدين العام الخارجي لمصر من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي وأن الديون بآجال طويلة وفائدة قصيرة وعدد منها من الودائع الدولارية وتم جدولة بعضها بالفعل وأيضًا سندات دولارية بقيمة 22 مليار دولار.