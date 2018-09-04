أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك اجتماعات حكومية متواصلة ومقترحات من أجل خفض الديون، موضحًا أن مصر حققت انخفاضا في الدين الخارجي من 108% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% في نهاية السنة المالية خلال شهر يونيو.

وأضاف "معيط" خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "إحنا حابين نمشي أسرع في تخفيض الدين".

وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري تأثر سلبًا نتيجة الأوضاع التي أثرت على السياحة، وانخفاض حجم الاستثمارات الخارجية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وانخفاض رواتب الموظفين.