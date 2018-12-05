توقع أحمد شمس رئيس قطاع الأبحاث بالمجموعة المالية "هيرمس" انخفاض أسعار الخضروات والفواكه خلال الفترة القادمة.

وأوضح شمس خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن الأسعار دورية وستنخفض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم هذا العام أقل من العام الماضي وستنخفض العام المقبل.

وشدد رئيس قطاع الأبحاث بالمجموعة المالية على أن أسعار الخضر والفواكه في مؤشرات التضخم كانت مفاجأة كبيرة، مؤكدًا أن أسعار الخضر والفواكه العام المقبل ستنخفض متأثرة بانخفاض معدل التضخم فيها عن العام الجاري.