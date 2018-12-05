حكى السيناريست مصطفى محرم، تفاصيل رد فعل الفنان محمود عبدالعزيز بعد نجاح مسلسل "الحاج متولي" بعدما رفض تقديمه.

وقال محرم إن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بكي على صدره، في أحد المطاعم بسوريا، بسبب نجاح مسلسل الحاج متولي والذي لعب دور بطولته الفنان الراحل نور الشريف.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، أنه عرض على محمود عبدالعزيز ملخص مسلسل الحاج متولي الا انه اعتذر عن الدور، لوجود عرض آخر في مسلسل الكومي، الذي لم يكتمل.

وأوضح محرم أنه بعد اعتذار محمود عبدالعزيز، اختار على الفور نور الشريف لبطولة مسلسل الحاج متولي، والذي حقق نجاح كبير.

وقال السيناريست مصطفى محرم، إنه من صنع نجوم القمة في السينما والتلفزيون.

وتابع: "انا من عادتي أصنع نجوم وانا معروف عني اني بصنع نجوم في السينما والتلفزيون وهما معروفين انهم نجوم القمة وفي مسلسل لن أعيش في جلباب ابي نور الشريف وأولاده بقوا نجوم والحاج متولي مصطفى شعبان بقا نجم بعدها"مضيفًا أن الأعمال التي قدمتها الفنانة غادة عبدالرازق معه هي سبب شهرتها وأن هذه الأعمال هي التي تعرض حتى الآن مثل "الحاج متولي" ومسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" ومسلسل "الباطنية".

ومصطفى محرم هو أحد أهم كتاب السيناريو المصريين، ويبلغ من العمر 79 عامًا وعمل مع أغلب أدباء مصر وحول أعمالهم إلى أفلام ظلت علامات في تاريخ السينما المصرية مثل "أغنية على الممر"، "الراقصة والطبال" وغيرها، اتجه منذ التسعينيات للدراما ليصنع بعض المسلسلات المتميزة التى حققت نجاحًا مبهرًا.