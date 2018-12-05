يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية.

والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 15 درجة.

ونشرت الهيئة بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات المصرية، وبعض المدن العربية والعالمية، وجاء كما يلي: