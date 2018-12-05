زوج يتبرع لزوجته بجزء غال من جسده لتحيا زوجته بشكل طبيعي بعدما كانت مهددة بالوفاة، هذا ليس ملخص قصة خيالية من السينما الأمريكية ولكنها واقعة حقيقية كان أبطالها رامز وزوجته رشا والتي عانت من بعض أمراض الكبد مما هدد حياتها.

الزوج الشاب "رامز" قال إنه فور علمه بحقيقة مرض زوجته لم يتحمل رؤيتها تتألم أمامه وقرر فورًا التبرع لها بـ60% من فص الكبد لديه وأجرى التحاليل اللازمة ووجد تطابق تام بين فصيلة الدم بينهما.

رشا حكت تفاصيل القصة الإنسانية العظيمة، حيث تزوجت رامز منذ 7 سنوات، وهو الزاوج الثاني لها، ولديها منه طفلين هما إياد ومعاذ مؤكدة أنها تعشق وتحب زوجها رامز للغاية.

كان الشرط الوحيد لتبرع رامز لزوجته بفص الكبد هو أن يفقد 30 كيلو جرام من وزنه خلال شهرين وهو ما كان يعتبر مستحيلًا إلا أن رامز نجح في ذلك وظل شهرين كاملين يحيا على تناول الشوفان والتفاح ويمارس الرياضة بمدد طويلة تصل لـ5 ساعات يوميًا حتى فقد وزنه خلال فترة وجيزة.

وأجرى رامز الجراحة وتبرع لزوجته بفص الكبد لينقذ حياتها غير مبالي بالمخاطر والأمراض والمضاعفات التي قد تصيبه "متوكلًا على المولى جل وعلا" بحسب قوله.

جاء ذلك خلال لقاء رامز ورشا مع الإعلامية بثينة توكل، في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر شاشة " اليوم".