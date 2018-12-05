قال الدكتور عاطف أبو الوفا رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه سيجرى غلق باب قبول ملفات طلبة الأزهر الشريف غدًا الخميس، للالتحاق بالدراسة بكليتي التربية والآداب بالجامعة.

وأضاف أبو الوفا، أن الجامعة تواصل حتى الغد استلام ملفات قبول طلبة الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات علي قبول 40 طالبًا بالأقسام الأدبية بكلية تربية، 100 طالب بقسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية، مع احتساب المجموع الاعتباري للطالب، ويجري قبولهم طبقًا لأعلى المجاميع بشرط ألا يقل المجموع الاعتباري عن 50%.

وأوضح أبو الوفا، أنه لا يوجد أماكن للطلبة والطالبات المقبولين من طلبة الأزهر للتسكين في المدينة الجامعية التابعة للجامعة بمدينة الخارجة.