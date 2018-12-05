تتوجه نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"، تحت رعاية الملكة رانيا العبدالله، تقديرا لدورها كأحد أفضل نماذج القيادة النسائية الناجحة على المستوى العربي، لعرض تجربتها كوزيرة مصرية واستعراض التحديات التي تواجه المرأة في المناصب القيادية والإنجازات التي حققتها في ملفات الوزارة المختلفة.

وتلتقي مكرم، على هامش المؤتمر، بوزير العمل الأردني والجالية المصرية المقيمة في الأردن، على هامش زيارتها إلى عمّان، لتنسيق الجهود حول قضايا الجالية.

وأعربت وزيرة الهجرة، في بيان، عن سعادتها وفخرها بحضور المؤتمر الذي أثبت نجاحه منذ انطلاقه عام 2016، وترك صدى كبيرًا لدى الأوساط السياسية والثقافية في العالم العربي لثراء حلقاته الحوارية وتنوعها باتجاه داعم لقضايا المرأة العربية.

وأضافت مكرم، أن مشاركتها في المؤتمر تأتي إيمانًا بدور المرأة المحوري في المجتمعات العربية، مؤكدة أن القيادة السياسية في مصر تشدد على تمكين المرأة في كل المجالات والحفاظ على حقوقها ومساندتها أمام التحديات المختلفة.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز النساء المؤثرات في مجال الإعلام والسياسة والاقتصاد على مستوى العالم، إلى جانب ممثلين عن قطاع الأعمال والاقتصاد، ويهدف إلى إلقاء الضوء على واقع المرأة في الشرق الأوسط، كما يتناول دور المرأة في السياسة والأعمال ويسلط الضوء على قصص لأمهات التحق أبناؤهن بالجماعات الإرهابية.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الهجرة أن مصر تبذل جهودا ضخمة لمجابهة الإرهاب، واجتثاث جذوره، ووأد شره قبل أن يدمر العالم.

يذكر أن مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" تنظمه مؤسسة "مي شدياق"، التي تعد من أهم مؤسسات المجتمع المدني اللبناني التي أسستها الدكتورة مي شدياق الإعلامية والسياسية اللبنانية، بعد انفجار لغم في سيارتها عام 2005، أدى إلى بتر ذراعها وساقها، وتعمل المؤسسة على تعزيز التوعية بقضايا المرأة والمجتمع إذ أنها تنظم في يوم المرأة العالمي منتدى سنويًا بعنوان "نساء على خطوط المواجهة"، كما تمنح جوائز سنوية للشخصيات البارزة، وتدير أيضًا معهدًا لتدريب الإعلاميين.