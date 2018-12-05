تستعد الكاتبة الصحفية، حنان موج، لتقديم أولى حلقات برنامجها الإذاعي "بيتك مش بس حلم" عبر أثير "راديو مصر"، اعتبارًا من 20 ديسمبر الجاري.

وأوضحت "موج"، أن البرنامج يدور في قالب اجتماعي ويناقش قضايا الاستثمار العقاري، والقضايا الاقتصادية المتعلقة بهذا الاستثمار، وذلك في قالب جديد يهدف إلى إلقاء الضوء على أهم المشروعات، وأغلب المشكلات التي تواجه هذا السوق.

ويحاول البرنامج من جانب آخر إحياء العادات الأسرية ومشاعر الحب داخل البيوت، واستعادة الدفئ الغائب نتيجة للتطور المتسارع في وسائل التواصل وسرعة إيقاع الحياة، من خلال طرح أفضل الفرص لإيجاد هذا المنزل في بيئة تتناسب وطبيعة الأسرة وإمكانياتها الاقتصادية.

وقال تامر شحاتة، المدير التنفيذي لشبكة راديو مصر، إن برنامج "بيتك مش بس حلم" ينضم إلى خريطة برامج "راديو مصر"، ليذاع أسبوعيًا يوم الخميس، وينتظر أن تتم إذاعة أولى حلقاته في الـ20 من ديسمبر الجاري، وهي الخطوة التي تأمل الشبكة أن تطرح من خلالها مزيدًا من الأفكار والموضوعات التي يحتاج إليها المستمع في إطار اجتماعي يحمل زخما من المعلومات حول الحلم الأهم لدى كل مواطن مصري، وهو اقتناء بيت في مجتمع يليق به ويتناسب مع إمكانياته.