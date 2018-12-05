حذر النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب دائرة سنورس بمحافظة الفيوم من انتشار الأمراض والأوبئة لعدم تجهيز المجزر الآلي بمحافظة الفيوم.

وقال عبد الواحد، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إنه لا يوجد مجزر واحد آلي على مستوى الفيوم، مؤكدا أن عمليات ذبح المواشي تتم بصورة غير سليمة ولا توجد مجازر صالحة لذبح المواشي على أسس علمية سليمة.

وطالب النائب أحمد مصطفى عبد الواحد من الدكتور عز الدين أبو ستيت سرعة اتخاذ الإجراءات لتجهيز المجزر الآلي بمحافظة الفيوم.