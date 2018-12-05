قررت نيابة الخصوص، برئاسة المستشار المحامي العام لنيابات جنوب بنها، تشريح جثة ممرض عثر عليه مقتولا بمسكنه، وعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بتلقيه بلاغا من أهالي عزبة الأمير بالعثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته في ظروف غامضة وعدم تواجد زوجته بالشقة.

جرى العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات الأولية حول الواقعة أن المجنى عليه يدعى "محمود ع ب" 29 عاما، مساعد تمريض ومتزوج، في أغسطس الماضي جرى العثور على جثته مصابة بضربة آلة حادة في الرأس وملفوف حول العنق شال أبيض.

فيما لم يجرى العثور على زوجة المجنى عليه، حيث تقوم الأجهزة الأمنية حاليا باستدعائها لسؤالها حول الحادث.