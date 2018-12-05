تستقبل اليوم الكنيسة الكاثوليكية وفدًا من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، مفوض بدراسة الأوضاع فى مصر تمهيدًا لعمل رحلات دينية لزيارة مسار العائلة المقدسة، الوفد مكون من اربعة كهنة فرنسيين، وهى لجنة تم تكوينها من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، برأسة الأب / دومينيك جولى، ومن المقرر أن يزور الوفد مصر حتى حتى الحادي عشر من شهر ديسمبر ، تتخلل الزيارة بعض اللقاءات مع مسئولين الكنيسة والدولة.فيستقبله غبطة البطريرك الأنبا / إبراهيم إسحق ، بطريرك الأقباط الكاثوليك غدا.

كما ويزور الوفد قداسة البابا تواضروس ومشيخة الازهر مع بعض اللقاءات للشخصيات العامة.

وصرح الأب / فريد فايز منسق الزيارة ان الوفد سيقيم بدار سيدة السلام بشيراتون.