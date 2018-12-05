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144 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

144 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

"الغرف السياحية" يعلن عن 9 مرشحين في انتخابات الاتحاد

"الغرف السياحية" يعلن عن 9 مرشحين في انتخابات الاتحاد

الجيش الأمريكي يمدد انتشاره على الحدود مع المكسيك حتى نهاية يناير

الجيش الأمريكي يمدد انتشاره على الحدود مع المكسيك حتى نهاية يناير

من "الشانزليزيه" لـ"البصرة".. السترات الصفراء تظهر في احتجاجات بالعراق

من "الشانزليزيه" لـ"البصرة".. السترات الصفراء تظهر في احتجاجات بالعراق

تجديد حبس الطالب المتهم بقتل طفل أبوحماد بعد اختطافه 15 يوما

تجديد حبس الطالب المتهم بقتل طفل أبوحماد بعد اختطافه 15 يوما

برلماني يهنئ "التعليم" بفوزها بجائزة تحدي الأمية بقمة المعرفة بدبي

برلماني يهنئ "التعليم" بفوزها بجائزة تحدي الأمية بقمة المعرفة بدبي

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الذهب يتراجع 5 جنيهات.. أسعار السوق اليوم 5/ 12/ 2018

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. أسعار السوق اليوم 5/ 12/ 2018

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء.. و17.89 جنيه الأعلى سعرا للشراء

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء.. و17.89 جنيه الأعلى سعرا للشراء

"التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

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