نظمت إدارة المرأة والطفولة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، احتفالا بيوم الطفولة والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر من كل عام.

حضر الحفل محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة أميرة عبدالفتاح، مدير إدارة المرأة والطفولة وعدد من الأطفال المُحتفى بهم من مختلف مراكز ومدن المحافظة وأولياء الأمور.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عددا من الفقرات الفنية والغنائية والمسرحية المختلفة، احتفالا بأعياد الطفولة.

قالت مدير إدارة المرأة والطفولة، إن المحافظة نفذت احتفالية بجميع المراكز، حيث تعمل على دعم وتطوير الأنشطة المقدمة للأطفال من أجل تنمية مواهبهم الفنية والثقافية، لافتا إلى أن أعياد الطفولة تبعث البهجة والسعادة في نفوس أبناءنا وتنمية روح الولاء والانتماء لدى النشء والأجيال المقبلة.