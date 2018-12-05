إستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالسيد محمد العزيزى المدير الإقليمى لبنك التنمية الأفريقى للكهرباء والسيد خالد العسكرى مسؤول الطاقة لدى البنك فى مصر والوفد الفنى المرافق لهما ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والبنك، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع .

رحب الدكتور شاكر بوفد بنك التنمية الأفريقى موضحاً أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون لتشجيع الإستثمار على أرضها، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين .

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

وأضاف أن مصر اتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة للتحول فى الطاقة من أجل تعزیزوفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، والتحول من الشبكة النمطية إلى شبكة الذكیة ومن بينها التحول إلى العدادات الحديثة سواء كانت مسبوقة الدفع أوذكية،.

وأوضح أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم التى تغطى كافة انحاء الجمهورية للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة ،.

كما أكد شاكر على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لتدريب فى مختلف مجالات المتعلقة بالكهرباء لبناء وإعداد كوادر قادرة على تشغيل المنظومة الكهربائية .

وأبدى الدكتور شاكر رغبة القطاع فى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البنك، مشيراً أنه سيتم تذليل كافة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين .

وأشادت بعثة بنك التنمية الأفريقى بعمق العلاقات والشراكة القوية بين البنك والحكومة المصرية وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها ، وكذلك برامج الإصلاح الإقتصادى .

وأعربت بعثة البنك عن اهتمام البنك للمساهمة الفعالة تدعيم شبكتى النقل والتوزيع ، ودعم خطط تطوير مراكز التحكم ، والعدادات ، والتدريب وغيرها من المجالات المتعلقة بقطاع لكهرباء والطاقة المتجددة .

ويأتى هذا الإجتماع فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

واكد الدكتور شاكرعلى استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.