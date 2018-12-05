شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، منذ قليل، سقوط أمطار مصحوبة برياح باردة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس، اليوم، إذ يكون مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 15 درجة.

كما أعلن مركز التنبؤ بالفيضان عبر موقعه الرسمي على "فيسبوك"، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة، اليوم، على السواحل الشمالية الغربية ومطروح، قد تمتد إلى الإسكندرية وتقل شدتها كلما اتجهنا إلى الداخل على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء.