قضت محكمة جنح المنيا برئاسة المستشار أسامة إسماعيل، اليوم، بحبس متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية نصب على مواطنين، في مبلغ يقارب الـ30 مليون جنيه، خلال 4 سنوات، قيمة بيع وحدات سكنية وشقق وهمية لهم منذ عام 2014 وحتى تاريخ القبض عليه.

قال مصدر قانوني، إنه سيتم رفع قضايا لكل ضحية على حدة، بعد التصديق على الحكم النهائي بحق المتهم "ض. م" 33 عاما، ومقيم بمدينة المنيا.

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على المتهم أواخر أغسطس الماضي بعد تقديم بلاغات من أكثر من 24 مواطنا بالنصب عليهم وبيع وحدات سكنية وهمية وشقق والاستيلاء على أموالهم التي قاربت 30 مليون جنيه خلال 4 سنوات.