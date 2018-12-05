تشهد البلاد خلال الـ3 أيام المقبلة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة الأرصاد، إذ سيسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى على القاهرة حتي شمال الصعيد وسيناء غدًا.

وبالنسبة لتفاصيل طقس الغد، سيسود طقس غير مستقر، حيث ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء، تكون رعدية وغزيرة أحيانًا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

أما عن حالة الطقس يوم الجمعة، فسيسوط طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد نهارًا بارد ليلاً، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وعن حالة الطقس يوم السبت المقبل، يسود طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة على أنحاء البلاد: