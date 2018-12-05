لقي اليوم الأربعاء شخصان مصرعهما، وأصيب 6 أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بالطريق الزراعي، بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

كان اللواء مجدي عامر مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي بمركز مغاغة، أسفر عن وقوع متوفيين ومصابين.

انتقل العقيد حمدي رفعت رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شمال المنيا، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بالطريق الزراعي بين قريتي أبا البلد والعباسية، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6، جرى نقلهم إلى مستشفى مغاغة العام، وتحرر محضرا بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.