فوجئ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" خلال استخدامهم للموقع، بتسجيل خروجهم من حساباتهم الشخصية بشكل مفاجئ وتلقائي.

الخروج المفاجئ تكرر بشكل موسع مع عدد كبير من مستخدمي الموقع، ما تسبب في حالة قلق من وجود اختراقات للحسابات من قبل "هاكرز" أو ما شابه.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصطدم خلالها رواد "فيسبوك" بتسجيل الخروج من حساباتهم تلقائيًا، حيث حدثت منذ ما يقرب من 3 أشهر، تردد بعدها وجود اختراق لقاعدة بيانات فيسبوك، ألا أن القائمون على الموقع لم يصدروا أي بيانات توضيحية تلك المرة عن ملابسات الواقعة.