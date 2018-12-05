أصدرت جامعة أسيوط، اليوم، بيانا توضح فيه تفاصيل واقعة اعتداء الطالب "م. م. ع" الطالب بالفرقة الرابعة بقسم علم الحيوان بكلية العلوم من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط بمشرط على أستاذه بالقسم الدكتور "ر.ع.ع" وذلك خلال محاضرة علمية، ما تسبب فى إصابة الدكتور بجرح قطعي في الفخد وجرح سطحي فى الرقبة، ولم يتمكن الأمن الجامعي من القبض على الطالب.

أوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في بيان، أن الجامعة اتخذت على الفور الإجراءات القانونية المناسبة، حيث قامت بتحرير محضر جنائي رقم 4 أحوال بنقطة شرطة مستشفى الجامعة قسم شرطة أول، ومن جانبها أحالت إدارة الجامعة الطالب إلى مجلس تأديب لإجراء تحقيق عاجل، وإصدار قرار بفصل الطالب لمدة شهر لحين الانتهاء من التحقيق القانوني داخل الجامعة.

وتابع: "فيما يخص عضو هيئة التدريس المجني عليه، فتم نقله فورا إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث جرى إجراء له التدخل الجراحي اللازم على نحو عاجل وفوري، وحالته الصحية مستقرة الآن".

وأكملت: "بمراجعة ملف الطالب لدى الإدارة المختصة بكلية العلوم، تبين وجود ما يفيد أن الطالب كان قيدا للعلاج النفسي".