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السينما التسجيلية فن يصارع من أجل البقاء

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عرض لطلاب "علوم المسرح" بـ "آداب المنيا" عن حياة سيد درويش

عرض لطلاب "علوم المسرح" بـ "آداب المنيا" عن حياة سيد درويش

محافظ الوادي الجديد يتفقد منطقة "السلخانة القديمة"

محافظ الوادي الجديد يتفقد منطقة "السلخانة القديمة"

غدا.. ختام حفل ملتقى "بكرة أحلى" بمسرح الهناجر

غدا.. ختام حفل ملتقى "بكرة أحلى" بمسرح الهناجر

"مصحف وسجادة".. هدية طفل لمحافظ المنوفية بعد الاستجابة لشكواه

"مصحف وسجادة".. هدية طفل لمحافظ المنوفية بعد الاستجابة لشكواه

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع أعضاء لجنة إحياء الحرف التراثية

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع أعضاء لجنة إحياء الحرف التراثية

"مستقبل وطن" بالسويس ينظم الملتقى الأول لرعاية الطفل اليتيم

"مستقبل وطن" بالسويس ينظم الملتقى الأول لرعاية الطفل اليتيم

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الطقس اليوم.. أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء و"العظمى" بالقاهرة 20 درجة

حصاد «حرب شهرين على الإرهاب».. مقتل 34 متشددًا وضبط أسلحة وذخائر

حصاد «حرب شهرين على الإرهاب».. مقتل 34 متشددًا وضبط أسلحة وذخائر

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