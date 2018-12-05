أعلن قطاع الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن 14 مدير حالة للأطفال في خطر المستفيدين من تدخلات قطاع الرعاية في الإسكندرية، ويقتصر التقديم على سكان محافظة الإسكندرية فقط، على أن يكون آخر موعد للتقديم 9 ديسمبر الجاري

وجاءت شروط التقديم كالآتي:

- مؤهل جامعي اجتماعي عالي في مجال العلوم الاجتماعية "يفضل خريجي آداب اجتماع/الخدمة الاجتماعية".

- خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في مجال الطفولة.

- إتقان استخدام برامج الحاسوب (حاصل على شهادة ّICDL).

- لا يقل السن عن 25 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا.

- التفرغ التام.

- القدرة على تنفيذ دراسات حالة ميدانية وأسرية.

- القدرة على تنفيذ أبحاث شارع ميدانية.

- القدرة على التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر.

- قادر على البحث والكتابة الواضحة للتقارير التفصيلية والموجزة.

- القدرة على العمل وإدارة فريق.

- قدرة ممتازة لفهم وتفسير وشرح وتطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل ونظام عدالة الطفل وسياسات الحماية.

- القدرة علي وضع خطط التأهيل وتنفيذها ومتابعتها.

المهام الوظيفية:

- إدارة ملفات الحالة للأطفال المحولين لخدمات قطاع الرعاية من الأطفال المعرضين للخطر.

- إعداد ومراجعة الخطة التأهيلية لدراسة الحالة.

- وضع برنامج للرعاية اللاحقة للحالات بعد الانتهاء من خطة التأهيل.

- الإحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ جميع التدخلات التي يحتاجها الطفل.

- التنسيق داخليًا مع الإدارات المعنية "الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي والتأهيل".

- تلقي الحالات المحولة من خط نجدة الطفل ولجان الحماية الفرعية وتقديم خدمات الوزارة لها.

- التنسيق مع مشرفي الخدمة العامة وفريق برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لتقديم الخدمات للأسر التي لديها أطفال فى خطر.

- إعداد وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.

- زيارات متابعة لأماكن تقديم الخدمة "طبقًا لخطة التأهيل" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان تقديم الخدمات وفق الخطط الموضوعة للطفل.

- إعداد التقارير الدورية والطارئة حسب ما يتطلبه العمل.

- تقديم مقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات التأهيلية.

- التشبيك مع الوحدات الاجتماعية المحلية لتعزيز الرصد والتوثيق.

- تنفيذ عمليات التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كافة النواحي وكذا السجلات.

- إدخال بيانات الحالة إلكترونيًا للتوثيق والتنسيق والمتابعة مع المشرف.

إجراءات التقدم:

يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد لإلكتروني Care@moss.gov.eg مع ذكر اسم وظيفة مدير إدارة الحالة بعنوان الإيميل.