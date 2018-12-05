أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن فوز كلية "التربية النوعية" بالمركز الأول، و"الهندسة" بالمركز الثاني، وفوز "السياحة والفنادق" بالمركز الثالث، بمسابقة "ريادة الأعمال" لاكتشاف أفكار ومشروعات الشباب الطموح وطرحها بسوق العمل، والذي قام بتنظيمه نادي العلوم بإدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا.

أشار عبد النبي، إلى أن المسابقة تهدف إلى استثمار الفُرص المتاحة لطلاب الجامعة عن طريق الاعتماد على الموارد المتوفرة في المجتمع، لتأهيلهم لسوق العمل بشكل علمي مدروس، مؤكدًا أنه هو الطريق الأمثل للوصول إلى رؤية متكاملة حول عمل الأفراد الحُرّ، والسعي إلى التخطيط لمشروعات ريادية مبتكرة.

أُقيمت فعاليات المسابقة بقاعة نادي العلوم، بمشاركة أكثر من 85 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة المنيا، تقدم خلالها الطلاب بـ 32 بحثا في ريادة الأعمال، وقام بتحكيم الأبحاث الدكتور أدهم كامل نصر، والدكتور ماهر حسين عراقيب بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد عزت بكلية السياحة والفنادق، كما أشرف على فعاليات المسابقة وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، والدكتور أمير ماهر مسؤول نادي العلوم بالجامعة.