قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم، بالسجن المؤبد لـ3 سوريين لدخولهم 8 أطنان من مخدر "الحشيش" إلى البلاد، وجرى التحفظ على السفينة التي جلبت المخدر.

وتعود القضية رقم 465 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة ميناء الإسكندرية البحري، والمقيدة برقم 539 كلي غرب، عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط ربان سفينة و2 آخرين بداخل إحدى السفن بميناء الإسكندرية لجلبهم كميات كبيرة من مخدر "الحشيش".

أسفرت تحريات ضباط مكافحة الإدارة العامة للمخدرات، بتكوين كلاً من "ي. م. ح"، ربان السفينة، و"م. ي. إ"، كبير مهندسين، و"ع. م. ي"، نجار موبيليا، وجميعهم يحملون الجنسية السورية، تشكيلاً عصابيًا متخصصًا في جلب المواد المخدرة" حشيش"، حيث جرى تجهيز شحنة كبيرة وإخفائها داخل مخازن سرية على متن سفينة تحمل علم إحدى الدول الأجنبية.

جرى استئذان النيابة العامة، وبتفتيش السفينة عثر بها على 134 جوال بلاستيكي، بوزن 8 أطنان تقريبًا من جوهر مخدر "الحشيش"، وجرى ضبطهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد لـ3 سوريين.