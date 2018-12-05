قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن معرض "إيديكس 2018" حقق أكثر مما كان مخططا له، وذلك بالآلاف الذين حضروا من الوفود العسكرية ووصل عدد الشركات المشاركة في المعرض لأكثر من 376 شركة.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، أنه حدثت تفهمات كبيرة بين الشركات والقوات المسلحة بالمعرض، فضلا عن العقود والزيارات العسكرية التي حدثت وزيارات الجماهير، مشيرا إلى أنه كان هناك اطمئنان كبير من كل الوفود التي حضرت بالمعرض، وأشادوا بالجناح المصري والأسلحة المعروضة.