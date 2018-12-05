افتتح الأستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة مها فاروق عميد كلية الصيدلة، والأستاذة الدكتورة أميمة الدهشان رئيس قسم العقاقير بالكلية، المعرض الخامس للزيوت العطرية والذي يُقام تحت عنوان "Volatile Oil gallery".

وفي كلمته الافتتاحية أشاد الأستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب بالمستوى العلمي المتميز للطلاب والذي يظهر في مواكبة أفكارهم البحثية لاحتياجات المجتمع، لافتا إلى أنه وجَّه بتواصل الطلاب مع وحدة دعم الابتكار وتطوير المشروعات بالجامعة برئاسة الدكتور شريف القطب لتبني أفكارهم البحثية وخروجها للسوق العملية.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة مها فاروق أن المعرض يضم 6 مشروعات بحثية من إعداد وتنفيذ طلاب الفرقة الثالثة بقسم العقاقير ويشارك به 700 طالب وطالبة.

كما يشارك قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر بأحد المشروعات تحت إشراف الأستاذ الدكتور سمير عثمان رئيس القسم.

وأشارت الأستاذة الدكتورة أميمة الدهشان المشرف العام على المعرض إلى أن المعرض يستهدف تدريب الطلاب عملياً من خلال توظيف ما يتم دراسته بقاعات المحاضرات والدروس العملية لخدمة وحل المشكلات الطبية، عن طريق إنتاج منتجات طبية تعتمد في مكوناتها بشكل أساسي على الزيوت العطرية الطيارة، حيث يقوم الطلاب بتركيب مكونات تلك المنتجات بأنفسهم.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز على كأس الأفضل وذلك عقب تقييم جميع المشروعات المشاركة.