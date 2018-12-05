قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اطمأن خلاله على صحته، متمنياً الشفاء العاجل له من الوعكة الصحية التي ألمَّت به.

وقال راضي: "إن الاتصال تناول أيضا تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، حيث أكد الرئيس التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لمرجعياته الأساسية، وذلك في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية".