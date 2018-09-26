الرئيس اليمني: إيران تعرض الملاحة الدولية للخطر وتدعم الإرهاب

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن إيران تعرض الملاحة الدولية للخطر وتدعم الإرهاب من خلال الحوثيين والقاعدة وداعش.

وأضاف "هادي"، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأمن والسلم الدوليين، أن السلام في اليمن لن يتحقق بغير تطبيق القرارات الدولية وانتهاج أسلوب الحز.

وتابع الرئيس اليمني: "تعنت وصلف الميليشيات الحوثية الإرهابية خيب كل آمال اليمنيين في الحل السياسي للأزمة".

وأكمل الرئيس اليمني: "الحوثوين جماعة دينية باعت ولاءها وتعمل وكيلًا لإيران وحزب الله".

وأوضح الرئيس اليمني: "إيران وحزب الله يقدمان دعمًا ماليًا ولوجيستيًا لميليشيات الحوثي".