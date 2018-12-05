عقد اللواء بحري ياسر غنيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، اجتماعا تنفيذيا، مع قيادات ومهندسي الهيئة العامة للنقل النهري بحضور الدكتور عبد العظيم طربق، رئيس مجلس الإدارة السابق.

وتم استعراض أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وإنجازتها في الفترة الأخيرة، بالإضافة للإحاطة بالاستعدادات التي تقوم بها النقل النهري لاستقبال الموسم السياحي الحالي، واحتفالات أعياد الكريسماس والإخوة الأقباط.

وأعرب غنيم عن أهمية النقل النهري، وأهمية تطوير منظومة النقل النهري في مصر، لما له من أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمار، كأحد الحلول الضرورية للقضاء على الاختناق المروري، والزحام في الشوارع.