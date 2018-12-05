احتفى الإعلامي أحمد موسى بفوز النادي الأهلي على نادي الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، قائلا: "هو ده الأهلي العظيم معودنا دايما على الفوز".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم: "الدوري لسه في الملعب، وبطولة الدوري بتاعتنا إن شاء الله.. كانوا بيتريقوا أدينا طالعين لفوق عاوزين نشوف فرق الدوري بقا".

وتابع أن كل الفرق تحاول إظهار كل قدراتها أمام النادي الأهلي لأن جميع الأضواء تكون مسلطة على مباريات النادي الأهلي، "اللي بيجيب جول في الأهلي بيحط نجمة على صدره".

ونجح النادي الأهلي في الفوز على نادي الجونة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري، ليحقق الفوز الثاني على التوالي ببطولة الدوري.