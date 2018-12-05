أسعار أرخص 8 سيارات "زيرو" في الأسواق

بات امتلاك سيارة جديدة حلم يراود الكثيرون، خاصة بعد ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة، وعند شراء سيارة جديدة دائما ما نواجه صعوبة في اتخاذ القرار، وهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها من أهمها تحديد الميزانية لتقليل قائمة البحث وسهولة الاختيار.

وتستعرض "الوطن" متوسط أسعار أرخص 8 سيارات متاحة في الأسواق ولدى وكلاء وموزعي السيارات في مصر، والتي جاءت كما يلي:

"سوزوكي ألتو" محرك 800 سي سي، ناقل حركة يدوي "مانيوال" سعرها 130 ألف جنيها.

"سينوفا A1" محرك 1300 سي سي، ناقل حركة يدوي "مانيوال" سعرها يبدأ من 157 ألف جنيها.

"لادا دجرانتا" محرك 1600 سي سي، ناقل حركة يدوي "مانيوال" سعرها 157 ألف جنيها.

"شيفروليه لانوس" محرك 1500 سي سي، ناقل حركة يدوي "مانيوال" سعرها 170.5 ألف جنيها.

"شيري انفي" محرك 1500 سي سي، ناقل حركة يدوي "مانيوال" سعرها يبدأ من 175 ألف جنيها.

"BYD F3" محرك 1500 سي سي، ناقل حركة يدوي "مانيوال" سعرها 185 ألف جنيها.

"رينو لوجان" محرك 1600 سي سي، ناقل حركة يدوي "مانيوال" سعرها يبدأ من 190 ألف جنيها.

"إيمجراند 7 " محرك 1500 سي سي، ناقل حركة يدوي "مانيوال" سعرها 196 ألف جنيها.