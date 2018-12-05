أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المنصورية بمحافظة الدقهلية، اليوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بركابها في ترعة المنصورية أمام تقسيم طرطير.

ودفع الدكتور عزت السعيد، مدير مرفق إسعاف الدقهلية بـ7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتمكنوا من نقل 8 مصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وأكد مصدر طبي أن الإصابات كدمات وجروح، وجرى وضع 3 منهم تحت الملاحظة وتصرح لباقي المصابين بالخروج.

وقال المصدر لـ"الوطن" إن المصابين هم: فرح السدي، و أسماء أحمد، وندا سامح، الدكتورة هبه محمد، وحاتم علاء، و أمورة صالح، و وولاء ياسر، وسلمي محمد.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.