قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن ما نشره الإعلام القطري والتركي عن تعرضه لحادث سير وإصابته إثره إصابات بالغة من بينها كسر بالرقبة: "خيال مريض لأشخاص لديهم أمراض مزمنة من الوهم المتراكم لديهم، منذ ما يسمى بالربيع العربي".

وأوضح، خلال حواره على قناة "العربية الحدث"، أن ما جرى لتركيا وقطر من فقدان أحلامهما في الفترة الماضية يفقدهما عقولهما وصوابهما، ويجعلهما في جو من التأليف المضحك.

كما وصف "دحلان" الهاربين إلى قطر بأنهم "الأيتام على موائد اللئام".

وأضاف "دحلان"، أن قطر وتركيا تهدفان إلى تدمير مصر والأردن والمغرب وكانتا يسيئان للراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وذلك من خلال جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن قطر لا تمتلك سوى الأموال فقط لتنفيذ رغباتها، وليس لديها رجال لتنفيذها.

وتابع: "أول مرة أعرف مصطلح الأمير الأب والأمير الأخ والأمير الجد إلا في قطر.. ولما سئل، ما يسمى بالأمير الأب، عن مشاهدته للأفلام والمسلسلات، أجاب أنا مش فاضي أنا بغير في الدول العربية"، موضحًا أن قطر احتضنت ضعفاء النفوس والهاربين من بلادهم والمطرودين منها، والتقوا هؤلاء الأيتام.