عقب الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، على أزمة الفنانة رانيا يوسف، والتي أُثيرت في الفترة الأخيرة بسبب فستانها الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "الفقي"، خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، اليوم، إن قضية الفنانة رانيا يوسف لا تستحق الاهتمام المثار حولها، مشيرا إلى أن الاهتمام بتلك القضية يعبر عن الفراغ الموجود في المجتمع.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب فستانها المثير للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.