ظهرت المركبتان المدرعتان ST-500 LTV وST-100 MRAP، في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، وسط الحضور الزائرين من مصر ومن الخارج.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المدرعتين.

- المدرعتان تنتجهما وزارة الإنتاج الحربي المصرية، داخل مصنع 200 الحربي.

- المدرعتان مقاومتان للألغام والكمائن.

- تأتي المدرعتان بشراكة أجنبية بعمق تصنيع يصل إلى 70% شاملا جميع المكونات عدا الشاسيه والمحرك، ومتضمنًا الإلكترونيات والبرج القتالي العامل بالتحكم عن بعد.

- بدأت شركة IMUT بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بدأت منذ 3 سنوات في إعداد تصميم للمدرعتين، وفقًا لتصريحات العميد خالد عبد الرحمن نائب رئيس الشركة.

- المدرعة ST100 منها 10 أشكال مختلفة، حيث يُركب على "الشاسيه" الخاص بها أغراض متعددة فتستخدم كمركبة قتال أو عربة إسعاف، ويمكن إضافة جميع أنواع الرشاشات إليها.

- المدرعة ST500، منها 5 أشكال حيث تستخدم في عمليات فض الشغب، والتدخل السريع، والعمليات الخاصة، ومحاربة الإرهاب.