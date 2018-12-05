قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن أحد أهداف معرض "إيديكس 2018" هو الاطلاع على أحدث نظم التسليح في العالم، كما أنه يُعد فرصة مميزة لعرض منتجات مصر العسكرية للعالم كله.

وأضاف "العصار"، خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر خلال جولة بمعرض "إيديكس 2018" عرضه خلال برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم، أن هناك أكثر من قطعة عسكرية من إنتاج مصر تُعرض لأول مرة بالمعرض.

ونظمت مصر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، في الفترة من "3 - 5" ديسمبر بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.