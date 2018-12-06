لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي واُخرى نصف نقل على طريق "أسيوط - سوهاج" الشرقى أمام قرية العقال التابعة لمركز البداري، ونقل المصابون إلى مستشفى البداري المركزي.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "أسيوط - سوهاج" الشرقي أمام قرية العقال القبلي دائرة المركز، ووقوع متوفيين ومصابين.

وتبين وقوع حادث بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل نجم عنه مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، ونقلت الجثتين والمصابين لمستشفى البداري المركزي، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.