"مفقود بـ13 صيادا".. القصة الكاملة لاختفاء مركب "الزهيري"

منذ اللحظة التي أعلن فيها محمد حسن عبدالعال، صاحب المركب "ياسين الزهيرى"، اختفاء مركبه أثناء رحلة صيد في خليج السويس، السبت الماضي، دون أن يحدد المنطقة التى انقطعت فيها الاتصالات مع الصيادين، والتضارب حول مصير المركب.

وأكدت نقابة الصيادين بالسويس، أن سفينة كانت مارة بخليج السويس صدمت مركب "ياسين الزهيري" داخل المياه مما تسبب في غرقها.

وكشف بكري أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أن التحقيقات والمعلومات المؤكدة المتوافرة تؤكد أن مركب الصيد كان على متنها 13 صيادا انقطع الاتصال بها، منذ مساء يوم الخميس الماضي.

وقال "أبوالحسن" إن الطاقم المسجل فى دفاتر ميناء الأتكة للصيد، يضم كرم الله سعد، رئيس المركب، والنبوي أحمد، وفهمي عيد، وعبده أبوالمعاطى، وهشام بدر، ومصطفى محمد، وشعبان السيد، وحسن إبراهيم، ورشدى فوزي، وناجي نوفل، وعماد مسعد، وحازم محمد، ويحيى زكريا.

عمليات البحث بدأت عن المركب بعد الإعلان عن اختفائها، حيث شاركت 6 من مراكب الصيد ولنشات بحرية في عمليات البحث، كما دفعت القوات البحرية بخليج السويس بمجموعة من اللنشات البحرية للصيد، للبحث عن المركب الغارق بالخليج، وسط تواجد كثيف لأصحاب مراكب الصيد المختلفة داخل ميناء الاتكة للصيد.

وخرجت أنباء تفيد بالعثور على 4 جثث للصيادين المفقودين على المركب، إلا أنه سرعان ما خرج بكري أبوالحسن، شيخ الصيادين بالسويس، لينفي تلك الأنباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى العثور على متعلقات تخص المركب في عرض البحر.

محمد مصطفى نوفل الشهير بـ"النمس"، نجل رئيس المركب نفى كذلك العثور على أي من الصيادين قائلًا: "إننا حتى وقتنا هذا لم نستدل على المركب ونواصل أعمال البحث منذ يومين عليه ولا نعلم إن كان المركب عطلان أم غرق أم ماذا حدث تحديدا ولا نعلم موقع المركب".

بعد تواصل البحث وعدم العثور على المركب، تقدم نقيب الصيادين بالسويس، بمذكرة، إلى محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، للمطالبة باستخدام أجهزة ومعدات أكثر من أجل العثور على جثث الصيادين الغارقين بمياه خليج السويس.

أهالي الضحايا في مدينة عزبة البرج وقرية كفر حميدو تحديدا، خيّم الحزن عليهم، وأكدوا عدم تلقيهم أية معلومات عن ذويهم الموجودين على متن مركب المفقودة، مطالبين القوات المسلحة بإرسال طائرات للبحث عن ذويهم المفقودين.