الأهلي وليفربول يتصدران اهتمامات المصريين على "جوجل"

منذ 43 دقيقة

منذ 43 دقيقة

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وتقترح "الوطن" بعض الموضوعات المتعلقة بـ"الكلمات الأكثر شيوعًا"، والمنشورة عبر موقعها.

أبرز الأخبار:

ليفربول وبيرنلي

بالفيديو «صلاح» يصنع هدفًا في انتصار ليفربول على بيرنلي بثلاثية

«صلاح» يصنع.. و«شاكيري» يسجل ثالث أهداف ليفربول أمام بيرنلي

«صلاح» يحل بديلًا لـ «مورينو» أمام بيرنلي.. و«فيرمينو» يسجل بعد نزوله بـ 3 دقائق

«ميلنر» يتعادل لـ «ليفربول» أمام بيرنلي

واحتلت أخبار النادي الأهلي جزءا كبيرا من اهتمامات المصريين عبر "جوجل".

رقم سلبي لـ «أزارو» مع الأهلي

محمد يوسف: الأهلي الأقرب للقب.. وهذا سبب جلوس «سليمان» احتياطيًا أمام الجونة

إبراهيم سعيد: «لعيبة الأهلي هتخلي جوزيه يكره الكورة.. ويمشي يكلم نفسه»

«أزارو» و«الشيخ» يشتبكان مع حارس الجونة.. و«الحكم» يرفض السماع لاعتراضات «عبد الحفيظ»

بالصور.. لقطة إنسانية من وليد سليمان قبل مباراة «الأهلي والجونة»

انقسام في الأهلي حول عودة جوزيه.. المؤيدون: الأنسب.. والمعارضون: أفلس فنيًا